De 10 best verkochte auto's van de afgelopen 10 jaar

Als aasgieren stortten de leaserijders zich in 2019 op de Tesla Model 3. Sinds 1 januari is de bijtelling op elektrische auto's verhoogd van 4 naar 8 procent en dat wist elke calculerende leaser. Daarom werden nog snel voor de jaarwisseling vele Models 3 geregistreerd en werd hij de best verkochte auto van 2019. In totaal rijden bijna 30.000 mensen - vaak met een uitstekende baan - voor een prikkie in een gloednieuwe Tesla Model 3.

“Eén gram meer of minder kon het verschil betekenen tussen een verkoopsucces of een flop.”

De jaren 2010 kenmerkten zich door een grillig overheidsbeleid. Afhankelijk van wat de achtereenvolgende kabinetten aan fiscale voordelen uit hun mouw schudden, waren bepaalde auto's gedurende een korte periode mateloos populair. Bijtellingspercentages vlogen ons om de oren, uitstootregels werden telkens aangepast. De Renault Mégane schopte het in 2012 tot best verkochte auto, dankzij de dCi-dieselmotor. Speciaal voor de Nederlandse markt bracht Renault met wat kunstgrepen de CO2-uitstoot een paar gram omlaag, zodat de auto nét in een gunstige bijtellingscategorie viel. Drie jaar later viel de eer om dezelfde reden te beurt aan Peugeot. De Peugeot 308 BlueHDi was eveneens een 14-procentsauto en schopte het tot best verkochte auto van 2015. Eén gram meer of minder kon het verschil betekenen tussen een verkoopsucces of een flop.

Volkswagen Polo BlueMotion

Ook de particuliere koper mocht in 2011 heel even profiteren van een gulle overheid: voor een dieselauto met een lage CO2-uitstoot hoefde je geen wegenbelasting te betalen. Dat zie je terug in de verkoopcijfers: de Volkswagen Polo was in 2011 het populairst, dankzij de beruchte TDI BlueMotion-diesels. Ze waren niet vooruit te branden, maar wie maalt daarom als je geen blauwe envelop krijgt uit Apeldoorn?

Ook auto's als de Ford Fiesta Econetic, de Fiat Punto MultiJet en de Opel Corsa CDTI waren populair in die tijd. De auto's verdwenen na 1 januari 2014, toen ineens de volle mep aan wegenbelasting betaald moest worden, net zo snel uit Nederland als ze gekomen waren.

Tesla Cybertruck

Volkswagen was vrijwel elk jaar het best verkopende merk in Nederland, ook in 2019 wist het merk uit Wolfsburg de meeste auto's te verkopen. De liefde voor Volkswagen is opmerkelijk, doordat het imago van het merk in 2015 een enorme deuk opliep door de aan het licht gekomen softwaremanipulaties bij dieselmotoren. Volkswagen bleef goed verkopen, de dieselmotor ving de klappen op en heeft inmiddels een bedenkelijk imago. Hoe onterecht dat ook is in het geval van de nieuwste lichting motoren, die schoon en zuinig zijn.





“De Tesla Cybertruck is de Ferrari Testarossa van de huidige jongeren.”

Tegelijk brak de elektrische auto door, en dat is wat ons betreft de meest in het oog springende trend van de jaren tien. Tesla was in 2010 nog nauwelijks bekend (doorbraakmodel Model S kwam pas in 2012), maar heeft zich razendsnel een plek tussen de gevestigde merken verworven. De onwerkelijke Cybertruck, eind 2019 gepresenteerd, is de Ferrari Testarossa van de huidige jongeren. Hij is een enorme hit op social media, op schoolpleinen wordt verhit over de auto gesproken. En dan weten we niet eens zeker of de auto daadwerkelijk naar Europa komt. De komende jaren wordt het spannend of de verdere expansie van de elektrische auto gevolgen heeft voor het voortbestaan van bekende automerken.

Best verkochte auto's 2010-2019