Waarom Aston Martin hoopt dat het coronavirus snel voorbij is

“China is een belangrijke regio voor ons”, zei Aston Martin-topman Andy Palmer in een interview met Automotive News Europe. “We lanceren de DBX pas laat dit jaar in China, dus we hopen en bidden dat het coronavirus over is tegen die tijd.” Toch vindt Palmer dat de Aston Martin DBX goed verkoopt. De orders die al binnen zijn overtreffen de verwachtingen voor heel 2020.

Vertraging voor de DBX

Hij waarschuwt echter voor mogelijke productieproblemen. Door het coronavirus (eigenlijk moeten we het Covid-19 noemen) kan de aanlevering van onderdelen vanuit China in gevaar komen, wat de DBX zou vertragen. Hyundai heeft zijn Koreaanse productie bijvoorbeeld al stilgelegd wegens een gebrek aan onderdelen. In China zijn meerdere autofabrieken dicht.

Vraag naar Vantage valt tegen

In de eerste zes maanden van 2020 heeft Aston Martin overigens nog weinig aan de DBX en zullen de algehele verkopen flink onderuitgaan. Aston Martin ging in 2018 naar de beurs, maar het aandeel is sindsdien in een vrije val terechtgekomen. De fabrikant heeft last van de Brexit en de tegenvallende verkopen van de nieuwe Vantage, die een stuk minder populair is dan gedacht.

Racing Point Formule 1

Aston Martin heeft eerder dit jaar een investeerder gevonden. Een consortium onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll steekt 182 miljoen pond in het bedrijf. Stroll is eigenaar van het Racing Point Formule 1-team en vader van coureur Lance Stroll. In de klassiekerwereld is hij bekend om zijn verzameling Ferrari’s, die de duurste, meest exclusieve ter wereld zou zijn.