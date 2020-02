Gefacelifte Hyundai i30 heeft een bredere bek en scherpere ogen

Meteen in het oog springen de bredere grille van de Hyundai i30, zijn slankere koplampunits en zijn v-vormige dagrijverlichting. De achterlichten zijn altijd led, de koplampen zijn optioneel met die lichttechnologie uit te rusten. Volgens Hyundai heeft de vernieuwde i30 N Line – die staks ook als Wagon leverbaar is – een “specifiek design”. Tja, hij zou toch eens een algemeen design hebben … Afijn, de schrijvers van het persbericht hebben sowieso iets te veel paarse kleurstof in hun broek, want met kurkdroge ogen beweren ze dat het front van de i30 N Line geïnspireerd is op “de vormgeving van straaljagers”. En ja, we zien de overeenkomst: straaljagers hebben … ook een front.

Digitale meters

Hoe dan ook, de ontwerpers van Hyundai hebben zich ook op het interieur gestort. Wat er precies is veranderd, daar blijft het Koreaanse merk vaag over. Er wordt gek genoeg alleen benoemd dat de ventilatieroosters “verfijnd en modern” zijn vormgegeven. Waarvan akte. Verder zijn er een aantal nieuwe afwerkingskleuren om uit te kiezen en is het infotainmentscherm gegroeid naar 10,25 inch. Achter het stuur monteert Hyundai een 7-inch volledig digitale instrumentencluster. Het rijtje met veiligheidssystemen is uitgebreid met onder meer Lane Following Assist, Rear Collision-avoidance Assist en Leading Vehicle Departure Alert.

Mild hybrid-ondersteuning

Hyundai biedt een uitgebreid setje motoren aan. Nieuw is de 1,5-liter benzinemotor met 110 pk, die aan een handgeschakelde zesbak is gekoppeld. De krachtbron daarboven – een 1,0-liter driecilinder met 120 pk – kan met dezelfde transmissie worden gecombineerd, maar eveneens worden besteld met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Beide versies zijn er ook als mild hybrid. Aan de top van het benzinelijstje staat een 1,5-liter motor met 160 pk, die altijd elektro-ondersteuning krijgt. Daarbij levert Hyundai nog twee diesels: met 115 pk of met 136 pk, waarbij die laatste altijd een 48 volt-systeem heeft (mild hybrid).

Hyundai i30

Hyundai i30 N Line

Hyundai i30 Wagon N Line

Hyundai i30 Fastback N Line