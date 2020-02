Kijk nou, wéér een Mercedes-AMG! De GLA 45 dit keer

Maar goed, omdat Google niet zo houdt van korte nieuwsberichtjes zullen we hier nog wat meer informatie neerpennen. Mercedes-Benz onthulde eind vorig jaar de tweede generatie GLA, die in zoverre op het oude model lijkt, dat we dachten met een facelift te maken te hebben. Kortstondig aan de top van de GLA-reeks stond de GLA 35, met een 306 pk leverende benzinemotor.

Niet-S en S

Maar omdat de modellenpolitiek van Mercedes-Benz zo voorspelbaar is als het ochtendritueel van iemand met een obsessief compulsieve persoonlijkheid, wisten we al dat de GLA 45 eraan zat te komen. Hij is er in twee smaken: niet-S en S. Die eerste haalt 387 pk en 480 Nm uit zijn geblazen tweeliter (plus 6 pk en 5 Nm ten opzichte van het vorige model).

Top van 270 km/h

De GLA 45 S doet er nog een schepje bovenop en peutert 421 pk en 500 Nm uit zijn vierpitter. Beide modellen hebben de beschikking over een achttraps automaat met dubbele koppeling en aandrijving op alle wielen. De GLA 45 en GLA 45 S blazen in respectievelijk 4,4 en 4,3 seconden van stilstand naar 100 km/h. Mercedes-AMG beteugelt de eerste op 250 km/h. De S-versie mag 20 km/h harder.

Panamericana-grille

Moeten we het nog over het uiterlijk hebben? Vooruit dan. De GLA 45 is geschoeid met flinke wielen, draagt een getande Panamericana-grille en ademt uit door vier dikke ronde pijpen. Ietwat dissonant hebben we altijd het achterspoilertje gevonden, ook op de vorige GLA 45 en A 45. Dat hoekige ding detoneert gewoon met de rest van het GLA- en A-Klasse-design.