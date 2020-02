De BMW i4 wordt een elektrische 4-serie Gran Coupé

Voor de officiële onthulling laat BMW een teaserfoto zien van de i4 Concept. De stekkerauto heeft een 80-kWh batterij, waarmee hij een actieradius van maximaal 600 kilometer heeft. Zijn e-motoren leveren een vermogen van 530 pk en slingeren hem in 4 seconden van stilstand naar 100 km/h. Als topsnelheid geeft BMW 200 km/h op.

Elektro-offensief

De Beierse autofabrikant heeft een beetje zitten slapen. Met de i3 en i8 was BMW er snel bij in het elektrosegment, maar daarna bleef het akelig stil. Inmiddels is het merk links en rechts ingehaald op stekkergebied. Daarom is BMW een elektro-offensief gestart. Dit jaar komt de iX3 op de markt, in 2021 is het de beurt aan de i4 en daarna krijgen we de grote suv iNext te zien.