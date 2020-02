Het opladen van elektrische auto's in parkeergarages moet verboden worden

Er zijn genoeg gevallen bekend van EV’s die in vlammen opgaan. Vorige week nog vloog er in een garage in Florida een Porsche Taycan in de fik. En dat zorgt voor een probleem voor de brandweer. Een lithium-ion-batterij brandt extreem snel, extreem heet en kan moeilijk worden geblust; het bluswater is lastig bij de cellen van de batterij te krijgen. Een brandende elektrische auto moet momenteel meer dan een week lang in water worden ondergedompeld om hem helemaal te kunnen blussen.

Zo dicht mogelijk bij de uitgang

Volgens het Instituut Fysieke Veiligheid is er dusdanig veel kans op brand dat er extra risico’s zijn wanneer elektrische auto’s in een parkeergarage staan gestald of worden opgeladen. De organisatie geeft een aantal tips aan beheerders van garages: zet EV’s zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang, zorg voor rookmelders bij de laadpalen, plaats een noodknop waarmee de hele laadstructuur kan worden uitgeschakeld, en meer. In het tv-programma Kassa pleitten deskundigen voor een verbod op laden in garages.