Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

Top: De Italdesign Aztec is de raarste occasion in tijden

Heb je geen zin om met je bijrijder te praten, dan is de Italdesign Aztec dé auto voor jou. Je zit in een bubbel gescheiden van je passagier en kunt alleen met hem of haar communiceren via een speaker. En dat is nog niet het vreemdste aan dit studiemodel voor op de weg …

Top: Honda Civic Type R doet aan de lijn

De Type R is al geen Civic om zonder handschoenen aan te pakken, maar toch wilde Honda hem nog stekeliger maken. Dus sloopte het Japanse merk de airco eruit, ging het infotainmentsysteem naar de vuilstort en kwamen er lichtgewicht wielen. Het resultaat? Bijna 50 kilogram minder wagengewicht.

Top: In deze Bentley stikt het van de stiksels

Bentley laat graag zien waartoe het in staat is. Weer een showcase van het merk is deze Continental GT Mulliner Convertible, die in het interieur bijna 400.000 stiksels heeft. Er is dus heel wat afgenaaid, daar in Crewe.





Flop: Afrikaanse Nissans zijn onveiliger dan Europese

Opzienbarende crashtest. Global NCAP heeft een nieuwe Nissan NP300 uit Afrika met een oudere Nissan Navara NP300 uit Europa laten botsen. Raad eens welke veiliger is? Hint: de inzittenden van de Afrikaanse pick-up zouden het ongeluk niet overleven.

Flop: Hé, blijf met je tengels van andermans oldtimer af

In een parkeergarage in Nijmegen heeft een of andere zak hooi een collectie klassiekers beklad. Met verf zijn teksten als ‘lul’, ‘aso’ en ‘weg’ op motorkappen en kofferdeksel gesmeerd. En nee, dat lijkt niet het werk te zijn van een milieuactivist.

Flop: R.I.P. Holden (1856 – 2020)

Wij wonen niet in Australië, dus wat zou het ons kunnen schelen dat Holden ophoudt met bestaan? Maar wacht, dat is tekort door de bocht. Dat het over en uit is voor Holden is zonde. Want ze hebben zulke monsterlijk brute performancemodellen gemaakt!