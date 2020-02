Cupra Leon: De Seat Leon die je wist dat zou komen

De Cupra Leon – of Seat Leon Cupra, zo u wilt – is er niet alleen als hatchback, maar ook als ruime Sportstourer. Er zijn drie varianten met een 2,0-liter turbomotor: de ‘instapper’ heeft 245 pk, de middenmoter 300 pk en de topvariant 310 pk. Gek genoeg is die laatste er alleen als Sportstourer. Het model heeft vierwielaandrijving en zou binnen 5 seconden naar 100 km/h gaan.

Cupra Leon eHybride

Dan levert Cupra ook nog een Leon eHybrid: een plug-in hybride met Golf GTE-techniek. Hij koppelt een 1,4-liter benzinemotor aan een elektromotor voor een vermogen van 245 pk. Puur elektrisch is er 115 pk beschikbaar. Dankzij een 13-kWh batterij komt je maximaal 60 WLTP-kilometers ver, wat op papier zorgt voor een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer.

Tribal tattoo

Hoe kun je de Cupra’s van de Seats onderscheiden? Wel, dat kan door naar die ‘tribal tattoo’ in de grille en op de kont (aarsgewei?) te kijken. Ook staan de Cupra’s op speciale wielen (19-inch voor de 300- en 310 pk-versies) en hebben ze twee uitlaten (eHybrid en 245 pk-variant) of vier. Daarbij staan ze wat lager op hun adaptieve onderstel en zijn ze uitgerust met grote Brembo-remmen.

Twee raceversies

Van de Cupra Leon zijn gelijk twee raceversies gepresenteerd: de e-Racer en Leon Competición. Zoals de ‘e’ in e-Racer al verklapt, ligt er geen verbrandingsmotor in die eerste. Hij heeft 4 elektromotoren met een totaalvermogen van 680 pk en 960 Nm koppel. Ze zijn gekoppeld aan een 65-kWh batterij, die voldoende ‘peut’ zou hebben voor een race van iets meer dan 20 minuten.

Pure ETCR-kampioenschap

Cupra gaat de e-Racer inzetten in het nieuwe Pure ETCR-kampioenschap, dat dit jaar van start gaat. Een andere belangrijke deelnemer is Hyundai, dat eerder de Veloster N ETCR presenteerde. Romeo Ferraris – een Italiaanse tuner – heeft eveneens aangekondigd van de partij te zijn. Het bedrijf werkt aan een elektrische Alfa Romeo Giulia-racer.

Leon Competición

Terug naar Cupra, want er is ook nog de Leon Competición. Die loopt gewoon op benzine en krijgt zijn 340 pk en 410 Nm van een 2,0-liter turboviercilinder. Wie snel genoeg is met de sequentiële zesbak, in 4,5 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok staan. Pas bij een top van 260 km/h houdt de Leon Competición het voor gezien.