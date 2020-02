Honda sloopt airco en geluidsisolatie uit Civic Type R Limited Edition

Om met die laatste te beginnen: de Civic Type R Limited Edition kun je zien als de RS-variant van de Porsche 911 GT3. Hij is vooral op circuitgebruik gericht, met een wagengewicht dat 47 kilo lager ligt. De Limited Edition staat op lichtgewicht 20-inch BBS-wielen, heeft een stuk minder geluidsisolatie en moet het zonder airconditioning en infotainmentsysteem stellen. Een tweede zitrij is er wel.

Honderd exemplaren

Honda gaat voor de Europese markt slechts honderd exemplaren van de Limited Edition bouwen. De verkoop start in de zomer, maar wat het model gaat kosten, is nog niet bekend. Wel weten we dat er motorisch niets verandert. Voorin ligt nog steeds een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 320 pk en 400 Nm. Daarmee gaat de Civic Type R in 5,7 seconden naar 100 km/h.

Sport Line

De Civic Type R Sport Line is 0,1 seconde minder snel. Hij vertegenwoordigt de andere kant van het sportieve spectrum en is juist comfortabeler, stiller en minder opvallend gemaakt. Zo heeft hij geen enorme vleugel achterop, maar slechts een bescheiden spoilertje. Hij rolt op kleinere 19-inch wielen, heeft banden met een zachtere wang en draagt meer geluidsisolatie met zich mee.



Opgewaardeerd onderstel

Alle Civic Type R-modellen profiteren van wijzigingen die Honda eerder al in Japan en de Verenigde Staten doorvoerde. Er zijn subtiele uiterlijke veranderingen, maar veel belangrijker is wat er onder de kap is gebeurd. De adaptieve dempers van de Civic Type R passen zich nu sneller aan de wegcondities aan en bovendien heeft Honda de remmen opgewaardeerd.

Meer knoppen dan eerst

In het interieur vinden we nu meer knoppen terug dan eerst. Honda wilde het infotainmentsysteem en de airconditioning gebruiksvriendelijker maken en onderweg werken knoppen nou eenmaal beter dan een touchscreen. Verder is de Civic Type R vanaf dit jaar uitgerust met Active Sound Control, dat het uitlaatgeluid via de speakers versterkt.

Honda LogR

Helemaal nieuw is Honda LogR: waarmee bestuurders hun rijgedrag kunnen bestuderen, zowel op de weg als op het circuit. De Performance Monitor laat informatie zien over temperaturen, g-krachten, bochtengedrag, enzovoort. Log Mode houdt rondetijden bij. En Auto Score Mode geeft jou rijstijl op de weg een cijfer, gebaseerd op hoe soepel je optrekt, remt en stuurt.

Honda Civic Type R Limited Edition

Honda Civic Type R Sport Line