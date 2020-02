Aanschaf vs. private lease

Toegegeven: leasen is een aantrekkelijke optie. Gewoon een vast bedrag per maand betalen en daarvoor direct een leuke, nieuwe auto krijgen waarvan je alleen nog de brandstof bekostigt.

Over de hele linie is het lastig te beoordelen of private lease duurder of goedkoper is dan zelf een auto aanschaffen. In de meeste gevallen ontloopt het elkaar weinig en waarschijnlijk zouden de totale kosten niet doorslaggevend moeten zijn in je beslissing.

Wat je wel mee zou moeten laten wegen is dat private lease veel meer gemak geeft, maar ook een langdurige betalingsverplichting is. Om die laatste reden leidt een private leasecontract tot een BKR-registratie. Dat is op zichzelf slechts een administratief gegeven en dus geen enkel probleem. Wel heeft het daarmee invloed op de maximale hoogte van andere kredieten die je kunt afnemen, waaronder hypotheken. Ben je van plan om binnenkort een huis te kopen? Dan kan dat reden zijn om toch nog even af te zien van private lease.

Duurzaam autorijden in occasion

Als je uit bent op een zo laag mogelijke aanschafprijs, ligt een elektrische auto niet voor de hand. Maar in de maandelijkse kosten scheelt het natuurlijk wel. Zeker wie over de horizon heen kijkt, weet dat rijden op fossiele brandstof niet goedkoper gaat worden. Bovendien: rijden in een Tesla Model S of Jaguar I-Pace is niet het ergste wat je kan overkomen, toch?

Financieel is elektrische rijden niet haalbaar voor iedereen. Iets wat ook zeker geldt voor de wat meer bescheiden elektrische auto’s. Hoef je niet meteen een nieuwe auto? Hou dan je ogen open voor elektrische occasions. Deze markt staat nu nog in de kinderschoenen, maar levert over een paar jaar leuke auto’s voor leuke prijzen op. Tegen die tijd is de laadinfrastructuur ook een stuk beter, dus is dat hopelijk nog nauwelijks een praktische belemmering.

Op de kleintjes letten

Voor wie echt goedkoop wil autorijden, zit er niets anders op dan gewoon ouderwets op de kleintjes te letten. Zelf een auto aanschaffen, bij voorkeur een occasion, niet langs drukke wegen te tanken en een goedkope autoverzekering én wegenbelasting willen ook helpen. Natuurlijk moet je een beetje mazzel hebben met onderhoud en gebreken, maar zonder geluk vaart niemand wel.