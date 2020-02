De Hyundai i20 is er nu ook met mild hybrid-technologie

Internationaal is de i20 leverbaar met een atmosferische 1,2-liter viercilinder (84 pk) en een 1,0-liter driecilinder turbomotor met 100 of 120 pk. Welke varianten naar Nederland komen, is vooralsnog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat de 1.2 bij ons niet te koop zal zijn. De 1.0 is er in drie varianten: met 100 pk, met 100 pk en een mild hybrid-systeem en met 120 pk en een mild hybrid-systeem. Alle drie zijn standaard uitgerust met een handgeschakelde zesbak, maar kunnen optioneel worden besteld met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Mild hybrid-systeem



Het 48 Volt mild hybrid-systeem werkt met een geïntegreerde startmotor/generator, die remenergie als elektriciteit opslaat in een batterij en weer vrijgeeft als de i20 accelereert. Op die manier krijgt de auto elektrisch een setje, wat ervoor zorgt dat de motor minder hard hoeft te werken. Volgens Hyundai levert het een brandstofbesparing van 3 tot 4 procent op. Het gemiddelde WLTP-verbruik van de i20 wordt echter nog bekendgemaakt. Sprintcijfers zijn er wel. De i20 met 100 pk gaat in 10,4 seconden naar 100 km/h (11,4 met automaat). Die met 120 pk heeft genoeg aan 10,2 seconden (10,3 met automaat).

Grotere bagageruimte



In vergelijking met zijn voorganger is de i20 iets anders geproportioneerd. Hij is 0,5 centimeter langer, 3,0 centimeter breder en 2,4 centimeter lager, met een wielbasis die precies 1,0 centimeter is gegroeid. In de kofferbak kan nu meer bagage worden meegenomen: 351 in plaats van 326 liter. Er zijn nog geen foto’s van het interieur, maar Hyundai meldt alvast dat de i20 (optioneel) is uitgerust met een digitale instrumentencluster (10,25 inch), een infotainmentdisplay (8,0 of 10,25 inch), een draadloze smartphonelader, Android Auto en Apple CarPlay.

Hyundai Bluelink



Verder is er Hyundai Bluelink beschikbaar, dat een breed scala aan connectiviteitsdiensten bundelt. Via de Bluelink-app kun je bijvoorbeeld gemakkelijk je i20 terugvinden (Find my Car), op afstand de portieren vergrendelen, een statusrapport van de auto ophalen of een pushbericht ontvangen als het alarm afgaat. Hyundai beweert dat de nieuwe i20 het meest uitgebreide veiligheidspakket in zijn klasse heeft. Nou zal een deel ervan niet standaard zijn, maar leverbaar zijn in ieder geval Smart Cruise Control (dat navidata gebruikt om te anticiperen op bochten en snelheidsbeperkingen), Speed Limit Assist, Lane Folllowing Assist, allerlei Collision-Avoidance-assistenten en nog veel meer.