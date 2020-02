Waarom zijn deze oldtimers in Nijmegen beklad?

Foto: Facebook / Lonneke Opsteegh

Zijn het milieuactivisten geweest die de klassiekers hebben besmeurd? Nee, waarschijnlijk niet. Het lijkt iets te maken te hebben met de ruimte die de geparkeerde oldtimers innemen. De auto’s staan namelijk in parkeergarage De Kazerne in Nijmegen. Die is gratis en daarom stallen oldtimerbezitters er hun trotse bezit in de maanden dat ze er niet mee willen en mogen rijden. Benzineauto’s van de bouwjaren 1981 – 1987 komen in aanmerking voor een kwarttarief van de wegenbelasting, maar mogen dan in december, januari en februari niet de weg op.

Haal weg

Volgens De Gelderlander is niet iedereen blij met het grote aantal klassiekers in de parkeergarage. “Ze nemen behoorlijk wat ruimte van de garage in beslag”, zei een medewerker van een zorggroep tegen de krant. “Soms is het zo erg, dat de mensen die hier werken hun auto ergens anders moeten parkeren.” Kennelijk is bij iemand nu de frustratie overgekookt, want de teksten die op het blik zijn gekalkt, spreken boekdelen: ‘lul’, ‘aso’, ‘haal’ en ‘weg’. En inderdaad, het is misschien niet netjes wat de betrokken oldtimerbezitters doen, maar om dan op zo’n manier je gram te halen …