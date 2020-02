De 5 miljoen euro kostende Pagani Huayra Imola is al uitverkocht

De Pagani Huayra werd in 2012 geïntroduceerd als opvolger van de legendarische Zonda. Hij is er als coupé en als Roadster, waarvan in totaal tweehonderd exemplaren zijn gebouwd. In 2017 volgde de Huayra BC: een lichtere, sterkere versie van de Huayra. Pagani sleutelde precies twintig coupés en veertig Roadsters in elkaar.

Twinturbo V12 van Mercedes-AMG

Achterin alle Huayra’s ligt een 6,0-liter twinturbo V12 van Mercedes-AMG. In de coupé levert hij 730 pk, in de Roadster 764 pk, in de BC 755 pk en in de BC Roadster 800 pk. Het immense turboblok – dat briest als je van het gas gaat – is in de Imola nog een extra tandje opgekrikt. Hij pompt er nu 827 pk en 1100 Nm uit.

Pagani Zonda R

De uiterlijke wijzigingen die Pagani heeft doorgevoerd, zijn extreem. Met zijn luchtinlaat boven de cockpit en gevleugelde spoilerwerk doet de Imola zelfs een beetje denken aan de niet-straatlegale Zonda R. In het oog springend is ook zijn uit de kluiten gewassen achterdiffuser, waarmee je zowat een bos kunt aanharken.