R.I.P. - Holden (1856 - 2020)

Het zat eraan te komen dat General Motors de beslissing zou nemen om met Holden te stoppen. In 2017 werd de Australische productie al stilgelegd. Holden had eigen producten als de Commodore, Caprice, Statesman, Ute en Monaro, maar die moesten drie jaar geleden het veld ruimen. In plaats daarvan ging Holden een mix van geïmporteerde Opel- en Chevrolet-modellen verkopen.

James Alexander Holden

Holden werd in 1856 opgericht door de Engelsman James Alexander Holden en maakte in het begin alleen zadels. Kleinzoon Edward Holden – die in 1905 in het bedrijf stapte – was geïnteresseerd in auto’s en begon zich bezig te houden met reparatie en carrosseriebouw. Vlak na de Eerste Wereldoorlog kwam Holden met zijn eigen modellen.

Marktaandeel van 50 procent

General Motors nam de fabrikant al in 1931 over. Na de Tweede Wereldoorlog groeide Holden hard. Eind jaren vijftig had het merk een marktaandeel van ongeveer 50 procent. Vanaf de jaren zeventig begon dat langzaam in te zakken, vooral doordat kopers begonnen te kiezen voor Japanse en Zuid-Koreaanse concurrenten. In 2019 verkocht Toyota 217.000 auto’s in Australië. Holden maar 60.000.

Performancemodellen

In Europa is Holden nooit op de markt geweest. Liefhebbers kennen het merk echter van de heerlijke performancemodellen, zoals de Commodore en Ute SS V Redline, HSV Clubsport, HSV GTS en HSV Maloo. Allemaal met een dikke vette V8. De HSV GTS heeft bijvoorbeeld een 6,2-liter achtcilinder aan boord met 585 pk en 740 Nm.