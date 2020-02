Hooggeëerd publiek: de nieuwe Kia Sorento! Hallo? Is daar iemand?

Geen auto die beter laat zien welke rol de grote SUV de laatste - pak 'm beet - 15 jaar heeft gespeeld dan de Kia Sorento. De eerste generatie van de Kia Sorento was niet aan te slepen, de tweede (duurdere, in een drukkere markt opererende) generatie verkocht nog steeds prima en de huidige generatie ... valt niet te slijten! Om dit in perspectief te zetten: vorig jaar werden slechts 16 exemplaren verkocht, tegenover ruim 2800 Sorento's in 2007. Hoeveel zin het nog heeft om zo'n grote zware SUV langer aan te bieden? Genoeg zin, zo zijn ze op het hoofdkantoor in Seoel van mening. Op 5 maart wordt op de autoshow van Genève de vierde generatie van de Kia Sorento gepresenteerd.

Technologische etalage

De Kia Sorento is een belangrijke auto voor het Koreaanse merk. Als vaandeldrager van het modelprogramma, dient de Sorento als etalage van de allerlaatste stand van zaken op technologisch en veiligheidsgebied. Trots meldt Kia in het persbericht dat de Sorento is geëlektrificeerd, en hij wordt aangedreven door een motor van de jongste Smartstream-generatie met ingenieuze verstelling van de nokkenastiming en kleplichthoogte. Dit systeem moet garant staan voor een zo efficiënt mogelijke verbranding van de brandstof. Dit drukt het verbruik drukt en beperkt de uitstoot van schadelijke gassen. Niettemin blijft de Sorento een grote, zware SUV, dus zouden we deze belofte graag in getallen omgezet willen zien. Over de specificaties van de nieuwe Sorento, rept Kia in het aankondigingsbericht echter met geen woord. Die houd je van ons tegoed!