Ford GT krijgt meer powerrrrr

De Ford GT voor modeljaar 2020 heeft 660 pk vermogen. Dat is 13 pk meer dan voorheen. Met zoveel power (en het ongeluksgetal) zou je haast vergeten dat de GT wordt aangedreven voor een miezerige 3,5-liter V6 met een EcoBoost-naamplaatje. Twee turbo’s hypen ‘m op.

Ford GT altijd met Akrapovič-uitlaat



Tegelijkertijd werden de koeling en luchtstroom verbeterd. Grotere intercoolers zorgen ervoor dat de Ford GT voor een langere tijd topprestaties kan leveren op het circuit. De vernieuwde ophanging is daar ook nog beter op berekend. Een titanium uitlaat van Akrapovič behoort tegenwoordig tot de standaarduitrusting.

Ford GT Liquid Carbon



De meest fascinerende woorden in het persbericht van Ford, zijn 'Ford GT Liquid Carbon'. Bestel de sportwagen met die ‘versiering’ en je kijkt direct op het koolstofvezel. Er gaat alleen wat blanke lak over en that’s it. Wie dat niets vindt, heeft misschien wel oren naar de Gulf Racing heritage livery – een ode aan de Le Mans-overwinning in 1969.