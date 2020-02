Eerste wereldproblemen: “Mijn witte Lamborghini lijkt wel geel”

Een vader en zoon uit Montreal klagen de lokale Lamborghini-dealer aan omdat hun Huracan Spyder is verkleurd. Toen ze hem kochten was-ie wit, een paar dagen later lijkt de sportwagen wel geel.

Volgens het lokale nieuws, kochten vader en zoon de Huracan in 2017. Het was de droomauto van zoonlief. Dus wat deed pa? Hij nam een tweede hypotheek op het huis. De auto kostte 350.000 dollar exclusief belastingen

Misschien geel, absoluut wit



Toen ze de sportwagen ophaalden, stond hij te stralen in de showroom. Wit van kleur. De dealer vertelde dat de auto er een beetje geel uitziet in de zon, maar dat hij absoluut wit is. Vader en zoon geven de dealer het voordeel van de twijfel. Maar in hun garage is de Huracan Spyder ook geelachtig …

Vader en zoon willen de auto niet meer, maar de Lamborghini-dealer neemt ‘m niet terug. De dealer heeft wel aangeboden om de auto over te spuiten. Daardoor zal hij in waarde dalen, mopperen de eigenaren. Ze eisen hun geld terug en 50.000 dollar extra, ter compensatie “voor de stress, het ongemak en de verloren werkdagen.”

De afgebeelde Lamborghini Huracan Spyder is niet de auto in kwestie, maar een andere Huracan Spyder van de Lamborghini-dealer in Montreal. Hij is wit van kleur, denken we …