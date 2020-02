Hyundai Ioniq Electric: actieradius bij 130, 100 en 50 km/h

De Hyundai Ioniq Electric staat bekend als een van de zuinigste elektrische auto’s op de markt. Toch begint hij onze actieradiustest op achterstand, want het is winter. Een zachte winter, maar toch. Wij testen met buitentemperaturen van 5 tot 10 graden Celsius. Dan werkt het accupakket van elektrische auto's niet optimaal en we ‘verspillen’ stroom aan het verwarmen van de cabine (21 graden). Tot zover de smoesjes, laten we gaan testen.

Hyundai Ioniq Electric: actieradius bij 130 km/h

Knallen over de snelweg met 130 km/h, doet de Hyundai Ioniq Electric zonder blikken of blozen. Hij verbruikt wel aanzienlijk meer stroom dan bij 100 km/h. Wij rijden een volle accu van 38,3 kWh bijna leeg en meten een stroomverbruik van 20,8 kWh/100 km. Dat betekent een 130 km/h-actieradius van 184 kilometer. Plan je snellaadstops slim als je honderden kilometers gaat afleggen.



Stroomverbruik en actieradius bij 100 km/h

Anders dan bij de 130 km/h-test, lijkt bij 100 km/h het accupakket maar niet leeg te raken – zo langzaam tellen de procenten af. Met een buitentemperatuur van 6 graden en de verwarming op 21 graden, komt ons stroomverbruik uit op 14,9 kWh/100 km. We delen de inhoud van de hele accu (38,3 kWh) door 14,9 en vinden een 100 km/h-actieradius van 257 kilometer. Dat begint in de buurt van de opgegeven 311 kilometer te komen.

Elektrische auto in de stad: actieradius bij 50 km/h

Deze verbruikstest is anders dan de andere twee. We rijden niet met een constante snelheid van 50 km/h, want dat geeft geen realistisch beeld van de werkelijkheid. In de stad moet je continu afremmen en optrekken. Om dat te toetsen, rijden we door en rondom Nijmegen op wegen waar je maximaal 50 km/h mag. Na veel rode stoplichten en een heleboel re-gennen, komt het stroomverbruik uit op 12,7 kWh/100 km. Maak je alleen maar ritjes in de stad, dan brengt de Hyundai Ioniq Electric je 302 kilometer ver op een acculading stroom.

Toelichting op de test

Voor een verbruikstest moet je kilometers maken. Het gemiddelde verbruik van een elektrische auto begint in de regel hoog, maar vlakt langzaam af naar een realistische waarde. Voor de snelwegtests met 100 en 130 km/h, leggen we een afstand van circa 150 kilometer af. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Hoewel je de cabine van de Ioniq kunt voorverwarmen voor vertrek, en op die manier stroom bespaart, hebben wij dat niet gedaan. Dit is een instappen-en-wegrijden-test. Bovendien hebben niet alle elektrische auto’s die functie en we willen de resultaten van toekomstige verbruikstest naast elkaar kunnen leggen.