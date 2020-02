Kijk dan! De nieuwe BMW 4-serie heeft enorme bevertanden

Deze foto dook op het German Car Forum op. Hij is kennelijk genomen op een autotransportschip, want de BMW 4-serie staat stevig vast met een paar spanbanden. De fotograaf heeft een tipje van het afdekzeil opgelicht en gunt ons daarbij een blik op wat komen gaat. En dat is op z'n zachtst gezegd even wennen.

Immense bevertanden

Net als de BMW X7 en de gefacelifte 7-serie, oogt de 4-serie van de voorkant alles behalve bescheiden. Een paar agressief geknepen koplampen flankeren de grille aan de bovenkant. De twee nieren zelf - het is eigenlijk één plastic onderdeel, zoals je kunt zien - lopen tot diep in de bumper door, als een paar immense bevertanden.

Achterzijde van 8-serie

Aan de achterkant zien we bekende stijlelementen. De achterlichten lijken rechtstreeks van de BMW 8-serie te komen, evenals de uitstroomopeningen op de onderhoeken van de bumper. Het model op de foto krijgt van BMW een bescheiden spoilerlipje aangemeten en een nepdiffuser tussen de twee uitlaatpijpen.

Chinese en Amerikaanse markt

Adrian van Hooydonk, de Nederlandse hoofdontwerper van BMW, verdedigt de grote nieren als volgt. "In Europa - de kleinste markt [voor de 7-serie - red.] - willen klanten subtiliteit", zei hij tegen Autocar, "maar in China en de VS - waar de meeste 7-series worden verkocht - is de kopersgroep jonger en extroverter. Maar maak je geen zorgen hoor. We zullen dit niet altijd blijven doen."