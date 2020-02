Vernieuwde Suzuki Ignis krijgt een dosis Jimny

Het meest in het oog springend is natuurlijk de grille. Weg is de enkele horizontale lamel. Ervoor in de plaats komt een luchtrooster met Jimny-achtige blokken. Led-koplampen zijn standaard en ook wordt het kleurenpallet uitgebreid. Kopers kunnen nu kiezen uit drie extra carrosserietinten: Tough Khaki Pearl Metallic, Caravan Ivory Pearl Metallic en Rush Yellow Metallic.

Mild hybrid-systeem

Volgens Suzuki zijn de Smart Hybrid-uitvoeringen van de Ignis verbeterd, waardoor het verbruik en de CO2-uitstoot omlaag zijn gegaan. Wat de precieze specificaties zijn, is nog niet bekend. De huidige Ignis Smart Hybrid met voorwielaandrijving komt tot een WLTP-verbruik van 1 op 19,2. De variant met vierwielaandrijving doet het met 1 op 17,6 iets minder goed.

Ook met CVT-automaat



Tot nu toe was het mild hybrid-systeem alleen te combineren met een handgeschakelde vijfbak, maar straks is het ook mogelijk om Smart Hybrid met CVT-automaat te kiezen. De vernieuwde Suzuki Ignis wordt begin maart voorgesteld op de Autosalon van Genève. Wat de Nederlandse prijzen zullen zijn, is nog niet bekend. De huidige Ignis start bij 16.749 euro.