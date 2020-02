Deze BMW M1 van Lego heeft jullie hulp nodig!

Op het moment van schrijven hebben de BMW M1 en M1 Procar meer dan 5600 stemmen. Daarmee zijn de klassieke sportwagens hard op weg om de 10.000 stemmen te halen (stemmen kan hier). En dat is de mijlpaal die Lego hanteert voor het in onderzoek nemen van mogelijke productie.

De M1 en M1 Procar zijn ontworpen door gebruiker TOMOELL. Ze bestaan uit respectievelijk 986 en 1059 blokjes. De aandacht voor detail is indrukwekkend: met een zescilinder lijnmotor achterin, een redelijk natuurgetrouw interieur en natuurlijk de juiste BMW-carrosseriekleuren.

Met hulp van Lamborghini

De M1 was lange tijd een vreemde eend in de BMW-bijt. Hij werd eind jaren zeventig ontwikkeld voor de Group 5-raceklasse, met hulp van Lamborghini. De Italiaanse sportwagenfabrikant zou de M1 ook bouwen, maar had destijds grote financiële problemen.

BMW besloot dus om de ontwikkeling en bouw van de M1 zelf maar in handen te nemen. Door de vertraging die dat opleverde, kon de auto niet meer uitkomen in Group 5 (de regels waren veranderd). Voor deelname aan Group 4 moest BMW 400 homologatie-exemplaren bouwen.

BMW M1 Procar Championship

En aangezien het BMW niet ging lukken om op tijd 400 straatauto’s te produceren, werd besloten om een aparte raceserie op te zetten: het BMW M1 Procar Championship. Immers, de racewagens die daarvoor nodig waren, telden ook mee in de 400.

Het Procar Championship werd in het voorprogramma van de Formule 1 gereden, met Formule 1-coureurs achter het stuur. Niki Lauda won het eerste seizoen, Nelson Piquet het tweede. De Nederlanders Jan Lammers en Toine Hezemans kwamen ook uit in het Procar Championship.

Eerste BMW M5

Uiteindelijk zijn er 453 BMW M1’s gebouwd: 399 voor op straat en 54 voor op het circuit. Ze werden allemaal aangedreven door een 3,5-liter zescilinder lijnmotor. Het blok zou later in de eerste BMW M5 worden gebruikt en was goed voor 277 pk.

In 2008 onthulde BMW op het Concorso d'Eleganza Villa d'Este de M1 Hommage Concept. Het prachtige studiemodel ging helaas nooit in productie, maar een spirituele opvolger voor de M1 kwam er wel: de plug-in hybride sportwagen i8.