Is het een Citroën? Is het een Opel? Nee, het is de Toyota Proace City Verso!

Toyota en PSA Peugeot Citroën werken al jaren samen op bedrijfsautogebied. Zo verkopen ze allemaal hetzelfde busje, maar dan met een ander logo op de plecht. Blijkbaar bevalt die samenwerking uitstekend, want nu brengt Toyota de Proace City Verso in Nederland op de markt. Een auto die wij al veel langer kennen als Citroën Berlingo. En als Peugeot Rifter. En natuurlijk, ook als Opel Combo Tour, sinds dat Duitse merk deel uitmaakt van het Franse PSA-concern.

Een korte en een lange

Als jongste van de eeneiige vierling, wordt de Toyota Proace City Verso aangeboden in twee lengtevarianten. De korte heeft een wielbasis van 2785 mm, bij de lange Verso-versie is 19 (!) centimeter extra ruimte tussen de voor- en achteras gecreëerd. In totaal is de Proace City Verso 'Extended Wheelbase' zelfs 35 centimeter langer dan de 'Short Wheelbase', zodat er ruimte in overvloed is voor een tweede achterbank. Door de zitplaatsen achterin op te offeren, ontstaat een laadvolume van 3300 (kort) tot maar liefst 3900 liter (lang).

Geen diesel

De Toyota Proace City Verso wordt geleverd met twee vermogensvarianten van de bekende 1,2-liter PSA-driecilinder met turbo. Je hebt de keuze uit 110 en uit 130 pk. Op de sterkste versie krijg je standaard een automatische versnellingsbak. In tegenstelling tot de Berlingo, Combo Tour en Rifter, wordt de Proace City Verso niet geleverd met een dieselmotor, een hybride-Verso is er evenmin. Toyota levert de auto in vier uitrustingsniveaus: Cool Comfort, Professional, Active en Dynamic. Prijzen beginnen bij 29.875 euro voor de korte versie, en 31.075 euro voor de lange variant. Vanaf 1 april staat de auto bij de Toyota-dealer.