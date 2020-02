Problemen Kia e-Soul levertijd eindelijk voorbij

Wie de ontwikkelingen niet gevolgd heeft en zich nu afvraagt ‘was de levertijd van de Kia e-Soul echt zo lang?’, verwijzen we door naar de Kia e-Soul rijtest uit .... april 2019! De auto laat al bijna een jaar op zich wachten! Gert Wegman prijst het opvallende design, de hoofdruimte in de doosachtige cabine en de grote actieradius van 452 kilometer (WLTP). Wat hij niet zo prettig vindt, zijn de lichte, gevoelloze besturing en de goedkope materialen in de cabine.

Kia e-Soul met 8 procent bijtelling

Met een basisprijs van 42.985 euro kan de Kia e-Soul DynamicLine volledig in het lage bijtellingstarief vallen. De ExecutiveLine van 44.985 euro doet ook mee voor 8 procent zakelijke bijtelling. En anders dan bij bijvoorbeeld Audi, nodigt de optielijst niet uit om voor 10 mille aan extra’s aan te vinken.

Zuur: één maand te laat

8 procent bijtelling is een goede deal, maar het is vast zuur voor zowel Kia Nederland als een heleboel zakelijke rijders dat de e-Soul niet één maand eerder arriveerde. Het tarief van toen (4 procent) heeft er tenslotte voor helpen zorgen dat de Kia e-Niro (rijtest) in de top 5 van bestverkochte elektrische auto’s stond.