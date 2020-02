Gemeenten harken dit jaar 1 miljard euro aan parkeergeld binnen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) harkt Amsterdam dit jaar 39 miljoen euro meer binnen dan in 2019 (in totaal 321 miljoen euro). Rotterdam en Den Haag liggen op koers om 13 en 12 miljoen euro extra op te halen.

Een derde van de gemeentelijke heffingen

In Amsterdam is parkeergeld goed voor bijna 31 procent van alle gemeentelijke heffingen. Landelijk gezien komt dat percentage een stuk lager uit: op 9,5 procent. Tien jaar geleden was dat overigens nog 7,5 procent.

Amsterdam duurste parkeerstad ter wereld

Amsterdam heeft de hoogste straattarieven ter wereld. Op plek twee en drie staan Londen en Parijs. Utrecht staat vijfde. De parkeertarieven lopen in Amsterdam enorm uiteen: van 1,5 euro per uur in Noord tot 7,5 euro per uur in het centrum.