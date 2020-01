Waarom mag Lexus de term 'zelfopladende hybride' in Noorwegen niet meer gebruiken?

De batterij van een hybride wordt tijdens het rijden opgeladen via regeneratief remmen of met de brandstofmotor. Dat Toyota dat ‘zelfopladend’ noemt, zet kopers op het verkeerde been, aldus de Noorse consumentenwaakhond.

“Het is misleidend om te suggereren dat de elektriciteit die door de auto wordt opgewekt gratis is. Er is brandstof nodig voor het opladen van de accu. En regeneratief remmen kan ook alleen maar als de auto op snelheid is gebracht.”

'De zelfopladende accu is altijd klaar'

Veel klachten kwamen binnen over een specifieke advertentie, waarin beweringen staan als: “Lexus levert de elektriciteit”, “In een Lexus-hybride kost de elektriciteit altijd hetzelfde: helemaal niets” en “Onze hybrides produceren de elektriciteit zelf … zelfs tijdens het rijden.”

Als we op de Nederlandse Lexus-website kijken, komen we ook wat misleidende zinnen tegen: “Een hybride Lexus hoeft u nooit aan te sluiten op een stopcontact - u rijdt gewoon zo ver als u zelf wilt.” (behalve dan dat je moet tanken) en “De zelfopladende accu die altijd klaar is voor vertrek” (de accu laadt zichzelf niet op).

Klachten in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn er ook klachten geweest. Maar daar vond het equivalent van de Reclame Code Commissie de beweringen niet misleidend. Mensen zouden wel begrijpen dat er een brandstofmotor aan te pas komt, was daar de motivatie.