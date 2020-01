Deze vierdeurs Corvette is in prijs verlaagd ... en we begrijpen helemaal waarom

De red-on-red Corvette stond in 2017 al op Craigslist (een soort Amerikaanse Marktplaats), voor een bedrag van ruim 275.000 dollar. Vorig jaar oktober dook hij wederom op die site op, ditmaal met een vraagprijs van 119.000 dollar. Inmiddels staat er een nog lager bedrag op de voorruit gekrijt, want de Chevy mag nu weg voor 100.000 dollar.

California Custom Coach

Maar goed, wat is de Corvette America precies? Hij is in 1980 gebouwd door California Custom Coach, in opdracht van Chevrolet. Het Amerikaanse merk leverde al de tweedeurs Corvette en Corvette Convertible, en wilde peilen of er vraag zou zijn naar een vierdeurs exemplaar. Het plan was om eerst een serie van veertig stuks te verkopen. Uiteindelijk bleef het bij vijf.

Gedoemd te mislukken

Dat kwam mede door de torenhoge prijs van de Corvette America. Het bizarre apparaat kostte veertig jaar geleden 35.000 dollar. En dat terwijl de prijslijst van de reguliere Corvette bij 13.000 dollar begon. Chevrolet had dan ook al snel door dat het project gedoemd was om te mislukken en trok de stekker eruit.

Frame met 30 centimeter verlengd

Om een Corvette America te creëren, zaagde California Custom Coach een coupé doormidden. Vervolgens werd het frame en de carrosserie met 30 centimeter verlengd om ruimte te maken voor een paar achterstoelen. Wonderlijk is dat boven beide zitrijen de dakpanelen verwijderd kunnen worden. Op die manier kunnen inzittenden de wind door hun haren voelen en het geluid van de burbelende 5,7-liter V8 voorin beter horen.