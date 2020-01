Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

Top – Blauw maakt vrolijk op Blue Monday

Zijn we net bekomen van die gruwelijke Black Friday (onze trommelvliezen zijn nog gekreukeld van al die stomme radiospotjes), worden we bestookt met Blue Monday. Maar we laten ons niet gek maken hoor! Wat nou ‘somberste dag van het jaar’? Mooi blauw is niet lelijk. En dat bewijzen vijf iconische automodellen.

Top – Het aantal gestolen auto’s blijft maar dalen

Sinds 2015 is het aantal autodiefstallen in Nederland met 30 procent gedaald – vorig jaar waren het er precies 7107. Volkswagens worden het meest gestolen, maar dat is op zich logisch, want daar zijn er veel van. Rijd je in een Audi A1? Dan loop je het grootste risico dat je auto er niet meer staat als je terugkomt van de boodschappen: 1 op 128.





Top – Interclassics trok een recordaantal bezoekers

Mooi record voor Interclassics. De organisatoren van de klassiekerbeurs verwachtten dit jaar 30.000 bezoekers, maar het werden er zo’n 35.000. Autowereld-redacteur Igor Stuifzand reisde af naar het MECC in Maastricht en vergaapte zich aan een ongekend klassiekeraanbod. Hij kwam terug met een flinke verzameling kiekjes.

Flop – De nieuwe TVR Griffith heeft vertraging

Dingdong! “De TVR Griffith van september 2017 naar iedereen die er een heeft besteld, komt over meer dan een jaar binnen bij Louwman Exclusive.” Althans, dat gokken we. Want de nieuwe Britse sportwagen heeft een nog onbekende vertraging opgelopen. Er zijn problemen met de fabriek, schreef TVR-topman Les Edgar in een brief aan geïrriteerde investeerders en kopers.

Flop – Mitsubishi krijgt de hermandad over de vloer

De Duitse politie heeft invallen gedaan bij Mitsubishi. Het Japanse concern wordt verdacht van het gebruik van sjoemelsoftware in zijn Euro 5- en Euro 6-dieselmotoren. Niet alleen Mitsubishi kreeg bezoek van de kit, maar ook toeleverancier Continental. Hebben we hier te maken met dieselgate 2.0?