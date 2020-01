Auto Review Februari 2020: Gratis voorproefje

In Auto Review 2 (2020) raakten we onder de indruk van de overdadige Audi RS 6. Ronduit bang werden we van de McLaren 720S Spider en Lamborghini Aventador SVJ Roadster, die gerust krankzinnig kunnen worden genoemd. Iets waar je ook de Polestar 1 van kunt betichten, overigens, want hij is on-Volvo's extreem. Iets rustiger aan deden we het in de nieuwe Peugeot 2008 en de Mazda3, waarvan we de onconventionele techniek vergeleken met de wonderschone Mazda Luce Rotary Coupé.