Worden er straks toch weer nieuwe DeLorean DMC-12's gebouwd?

Dat klopt. Stephen Wynne – oprichter van de DeLorean Motor Company – kondigde in 2016 ook al aan een reeks nieuwe DMC-12’s te gaan bouwen. In dat jaar zou een nieuwe Amerikaanse wet van kracht worden: de Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Onder die wet hoeven de auto’s van kleinere fabrikanten (maximaal 325 voertuigen per jaar) niet aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen.

President Donald Trump

Maar toen werd Donald Trump verkozen tot president van Amerika. En die loopt nogal achter met het vullen van belangrijke posities bij ambassades, ministeries en overheidsorganisaties. Zo heeft de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – die de genoemde wet moet uitvoeren – al meer dan drie jaar geen directeur. En de tijdelijke topman weigerde zijn handtekening te zetten. Totdat de Specialty Equipment Market Association (SEMA) met een rechtszaak begon te dreigen.

Krachtbron met 350 pk

Want nu zit er schot in de Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Wat betekent dat Stephen Wynne over een tijdje met de bouw van ‘nieuwe’ DeLoreans kan beginnen. We schrijven ‘nieuwe’ tussen haakjes omdat de vleugeldeurcoupés gebaseerd zullen worden op bestaande auto’s, maar dan aangevuld met nieuwe onderdelen. Zo is Wynne van plan om onder meer ABS, stuurbekrachtiging, cruisecontrol, navigatie en een 350 pk sterke motor te monteren (de PRV-V6 van het origineel had slechts 132 pk).

Back to the Future

Wynne startte in 1995 met zijn DeLorean Motor Company. Hij heeft de rechten gekocht op de naam DeLorean en nam ook alle voorraden over. De originele fabriek bouwde begin jaren tachtig zo’n 9000 DMC-12’s. Daarvan zijn er tussen de 6000 en 6500 over, aldus Wynne tegenover Hagerty.com. Zijn iconische status heeft de DeLorean natuurlijk vooral te danken aan de Back to the Future-films, want op verkoopgebied was de roestvrijstalen tweedeurs een enorme flop.