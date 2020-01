Koopt Hollandsche waar! Deze Spyker C8 Laviolette dus ...

Dit zilverkleurige exemplaar – dat bij RM Sotheby’s wordt geveild – is een van de laatste. Hij deed dienst als demo voor de fabriek, heeft daarna een Duitse eigenaar gehad en is nu in Zwitserse handen. Onder de doorzichtige achterklep ligt een 4,2-liter V8 van Audi, met een vermogen van 400 pk. Door het relatief lage gewicht van de C8 Laviolette (1275 kilo) ligt het prestatieniveau hoog. Van 0 naar 100 km/h gaat in 4,5 seconden. De topsnelheid van de Spyker ligt op 300 km/h.

Te bling voor sommigen

En wat je ook vindt van de hele Spyker-saga en het soms dubieuze gemanoeuvreer van Victor Muller, de C8 Laviolette is een ontegenzeggelijk fraai sportwagen. Te bling voor sommigen, maar toch zeker voorzien van ongehoord mooie details, zoals het zichtbare schakelmechaniek, het dashboard van gedraaid aluminium en de tuimelschakelaars die zo uit een oud propellervliegtuig lijken te komen. De cockpit is van top tot teen ondergedompeld in leer. Oranje leer!

Joseph Valentin Laviolette

De Spyker C8 Laviolette (2001 – 2009) is de coupéversie van de C8 Spyder, die een jaar eerder werd gelanceerd. Het model is genoemd naar de Belgische technicus Joseph Valentin Laviolette, die een grote rol speelde bij het oorspronkelijke Spyker, dat van 1880 tot en met 1926 bestond. Spyker werd nieuw leven ingeblazen door Victor Muller en Maarten de Bruijn. In de jaren negentig had die laatste zelf een prototype in elkaar geknutseld: de Spyker Silvestris V8.

Overname van Saab

Voor zo’n piepklein merk was Spyker misschien wel te ambitieus. Er werden om de haverklap nieuwe modellen geïntroduceerd: de C8 Double 12S, C8 Spyder T, C12 La Turbie, C12 Zagato, Aileron, Aileron Spyder, LM85 en de D12 Peking-to-Paris (een super-suv). Ook stapte Spyker in de Formule 1, racete de C8 op Le Mans en nam Muller in 2010 zowaar het noodlijdende Saab van General Motors over. De boel klapte. En maakte een doorstart. En klapte weer.