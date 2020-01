(Geen) verrassing! TVR Griffith loopt onbekende vertraging op

TVR-directeur Les Edgar heeft een brief gestuurd aan iedereen die een aanbetaling voor een Griffith heeft gedaan. Volgens hem is het oorspronkelijke prototype nu op kenteken gezet. De vooralsnog enige Griffith zal de komende maanden beginnen met testwerk. Het grootste probleem is echter de fabriek in Ebbw Vale, die nog lang niet klaar is en bovendien allerlei mankementen lijkt te hebben.

Irritatie bij kopers

Volgen het Britse Autocar – dat de brief van Edgar in handen heeft – begint er irritatie te ontstaan onder investeerders en klanten. TVR heeft daarom Jim Berriman aangetrokken om de boel vlot te trekken. Hij werkte vroeger bij Rover en speelde later een grote rol bij de lancering van de Rolls-Royce Phantom in 2003.

Een echte TVR

De Griffith werd in september 2017 onthuld. Qua concept is het een echte TVR: met een 5,0-liter V8 van Cosworth, een handgeschakelde zesbak en nauwelijks veiligheidssystemen. Volgens de makers gaat de Griffith in minder dan 4 seconden naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van ruim 300 km/h. Als Britse vanafprijs wordt minimaal 90.000 pond genoemd (zo’n 106.000 euro).