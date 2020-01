Autoverkopen Europa 2019: hoe scoort Nederland?

Duitsland is met enorme afstand de grootste automarkt van Europa. In 2019 werden er 3.607.208 auto's op kenteken gezet. Nederland houdt het op 446.114 auto's. Alleen al het merk Volkswagen verkocht in Duitsland beter: er werden 667.000 auto's uit Wolfsburg verkocht. Belgen kopen meer auto's dan Nederlanders: bij onze zuiderburen kregen 550.003 mensen een nieuwe auto in 2019.

Cyprus en Letland onderaan



Op Cyprus en in Letland kun je maar beter geen garagebedrijf beginnen. Zij zijn de EU-hekkensluiters met hun verkopen van 2019. In Letland kochten 18.235 mensen een nieuwe auto, op Cyprus 12.956 mensen.

De drie best verkochte auto's van 2019



De drie best verkochte auto's van Europa zijn de Volkswagen Golf, de Renault Clio en de Volkswagen Polo. De Volkswagen-groep had een goed jaar in Europa, want het concern verkocht de meeste auto's. De groep nam 24,9 procent van alle verkopen voor zijn rekening. PSA bezet plek 2 (15,6 procent), Renault de derde plek (10,5 procent).

Top tien verkopen 2019



De Europese top tien van autoverkopen in 2019 is als volgt: