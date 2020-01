Honda wil best een Type R-versie van de elektrische e maken ... als wij erom vragen

“Het nieuwe platform van de Honda e, de elektromotor en de banden kunnen veel meer kracht aan”, aldus Takahiro Shinya, Head of Dynamic Performance bij Honda, tegenover Top Gear. “Ik kan alleen zeggen dat we van Type R houden. Het is zo’n sterk halomerk voor ons. En als technici willen we een Type R-versie van ieder model maken. Maar het gaat erom dat de klanten het willen.”

Vanaf 35.330 euro



De reguliere Honda e is inmiddels te bestellen. Hij is er vanaf 35.330 euro, en dan krijg je er dat kamerbrede digitale dashboard bij, de camera's als buitenspiegels, stoelverwarming, airco en een panoramadak. Het basismodel is 136 pk sterk. Voor 38.330 euro levert Honda de e Advance, die 154 pk heeft, en nog wat meer luxe.

Niet concurrerend



Vergeleken met zijn directe concurrenten is de Honda e niet de beste aanbieding. Hij heeft een 35,5-kWh batterij, waarmee hij maximaal 220 WLTP-kilometers ver zou moeten komen. De vergelijkbaar geprijsde Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en Renault Zoe komen op een vol accupakket een stuk verder: tussen de 330 en 390 kilometer.

Honda Civic Type R



Onder de noemer Type R heeft Honda al een groot aantal sportievelingen geleverd. Bij ons is de Civic Type R het bekendst waarschijnlijk. De huidige Civic Type R wordt aangedreven door een 2,0-liter turbomotor met 320 pk, die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Daarmee gaat de Civic Type R in 5,8 seconden naar 100 km/h en door naar een onbegrensde top van 272 km/h.