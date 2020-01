Crowdfundingactie gelukt! Sono Motors Sion gaat in 2022 in productie

Sono Motors onthulde in 2018 een prototype van de Sion, minder dan een jaar later gevolgd door de productieversie ervan. De bouw had eind 2019 al moeten beginnen, maar gesprekken met potentiële investeerders liepen op niets uit. Daarop besloot Sono Motors een crowdfundingactie te starten.

Die mislukte in eerste instantie. Het doel was om in dertig dagen 50 miljoen euro op te halen, maar de teller bleef staan op iets meer dan 30 miljoen euro. Na verlenging van de actie met twintig dagen is het doel nu dus alsnog gehaald.

Productie is uitgesteld

Helaas hebben de financiële perikelen van de afgelopen tijd invloed op de productie van de Sion. Die verschuift van eind 2019 naar ergens in 2022. Het is de bedoeling dat de Sion in de oude Saab-fabriek in Zweden van de band gaat lopen. Sono Motors beweert al 10.000 orders te hebben.

Bereik van 250 kilometer

Onder de onopvallende carrosserie van de Sion zit een 35 kWh lithium-ion batterijpakket en een 163 kW en 290 Nm leverende elektromotor. Dat zorgt voor een topsnelheid van 140 km/h en een bereik van ongeveer 250 kilometer.

Prijs van 25.500 euro

De Sion - die 25.500 euro moet gaan kosten - kan worden opgeladen aan een stopcontact, een laadpaal (laadtijd: 3,5 uur) of een snellader (laadtijd: 30 minuten voor een laadniveau van 80 procent). Tijdens het rijden zorgen zonnepanelen voor maximaal 34 kilometer extra bereik (op een zonnige dag).