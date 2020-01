Te koop: MAT New Stratos - Een moderne Lancia Stratos op Ferrari-basis

Sommige auto’s zijn zo iconisch dat ze vaak worden nagemaakt. Zo zijn er reproducties van de AC Cobra, Ford GT40 en ook van de Lancia Stratos: het wigvormige rallywapen dat in 1974, 1975 en 1976 het wereldkampioenschap won. Deze MAT New Stratos is echter een ander verhaal. Het is een moderne variant van de legendarische Lancia, bedacht door een tiener.

Rechten op de naam Stratos

Want het begon allemaal in de jaren negentig, toen de jonge Chris Hrabalek de rechten op de naam Stratos kocht. Lancia had die laten vervallen. Tien jaar later studeerde Hrabalek autodesign aan het Royal College of Arts. Als eindproject moest hij ontwerptekeningen laten zien, maar hij besloot een eigen versie van de Lancia Stratos te bouwen.

Fenomenon Stratos

Hrabalek wist tien financiers te overtuigen om geld in zijn project te steken. En in 2005 maakte zijn Fenomenon Stratos zijn debuut op de autoshow van Genève. De reacties op de sportwagen waren overweldigend. Hrabalek besloot de Stratos in productie te nemen. Hij kreeg daarbij hulp van de Duitse miljardair Michael Stoschek (een van de originele financiers) en Pininfarina.

Ferrari 430 Scuderia

Er werd besloten om de Ferrari 430 Scuderia als basis te nemen. Pininfarina paste het design van Hrabalek aan om het passend te maken op het platform van de 430, maar toch moest er liefst 20 centimeter van de wielbasis worden afgehaald. Ferrari was erg enthousiast over de Stratos, maar weigerde onderdelen te leveren voor de productie ervan. Het project strandde.





Lichter en krachtiger

En werd in 2018 weer opgepakt door Manufattura Automobili Torino (MAT), dat werd opgericht door Paolo Garella, die bij Pininfarina aan de Fenomenon Stratos had gewerkt. De New Stratos heeft dezelfde 4,3-liter V8 uit de 430 Scuderia, maar dan 547 pk sterk (de Scuderia kwam tot 510 pk). Door zijn koolstofvezel carrosserie is hij 50 kilogram lichter dan de Scuderia.

Nummer 1 van 25

Dit exemplaar – nummer 1 van 25, uitgevoerd in Alitalia-kleuren – is gebaseerd op een 430 Scuderia uit 2009, die ten tijde van de ombouw al 30.000 kilometer op de teller had. Inmiddels is daar 3000 kilometer bijgekomen. De verwachte opbrengst is niet mals. Veilinghuis Bonhams gaat uit van 700.000 tot 900.000 euro.