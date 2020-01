Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top – Subaru was een beetje dom

De Singaporese Subaru-importeur zat even niet op te letten, of heeft een uitstekende neus voor publiciteit. Het bedrijf lanceerde een wel heel speciale editie van de Forester: de Forester Ultimate Customized Kit Special edition, oftewel de FUCKS-edition. Oeps!

+ Top – Porsche lepelt weer zespitters in de 718 Boxster en Cayman

Ja, we weten dat Porsche dat al eerder deed, maar voor de 718 Spyder en Cayman GT4 betaal je de hoofdprijs. Deze 718 Boxster en Cayman GTS zijn iets ‘betaalbaarder’ en nauwelijks minder krachtig. Hun voorgangers hadden twee cilinders minder.

+ Top – De nieuwe Toyota Mirai is zowaar … niet lelijk

We hadden nooit gedacht dat we de woorden ‘fraai’ en ‘Mirai’ nog eens samen zouden uitspreken. Maar de tweede generatie van Toyota’s waterstofauto is echt wel oké om te zien. Dus laten we die lachwekkend lelijke eerste generatie maar snel vergeten.

- Flop – Het regent Europese CO2-boetes in 2021

Er is geen autofabrikant die de strenge Europese uitstootnorm van 95 gram CO2 per kilometer gaat halen. De norm gaat in 2021 in en is verbonden aan een boete. In totaal hangt de fabrikanten zo’n 14 miljard euro boven het hoofd.

- Flop – Zo, die Volkswagen Golf is niet goedkoop!

De Volkswagen Golf-prijslijst begint bij 25.995 euro. Dat klinkt niet slecht, maar is het wel. Voor dat bedrag levert Volkswagen een driepittertje met 90 pk. Voor minder geld krijg je bij de concurrentie minstens 100 tot 120 pk.

- Flop – Fijn, zo’n Brexit … Not!

Een Britse man kocht een Mercedes-Benz CLA en kreeg een nare verrassing. Op de orderbon stond een disclaimer met de strekking: de prijs van de auto kan tussen nu en de aflevering omhoog gaan door de Brexit. Waarom? Omdat er straks importtarieven gaan gelden.