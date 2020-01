Nieuwe Seat Leon langzaam uit de (camouflage)kleren

Hij is geen trendsetter, maar een trendvolger. Kijk maar eens naar de achterzijde, waar opeens een lichtbalk overheen loopt en de modelnaam op de kofferklep wordt uitgespeld – twee elementen die we vaker zien tegenwoordig. Aan de voorzijde herkennen we de driehoekige koplampen van de Ibiza.



Dashboard uit Cupra Formentor



Het interieur – waar we hier een vage, donkere foto van hebben – komt uit de sportieve FR-versie en heeft een groot digitaal instrumentarium en een breed infotainmentscherm op de middenconsole. Zo op het eerste gezicht lijkt het dashboard op dat uit de Cupra Formentor Concept.

Techniek van de Volkswagen Golf



De nieuwe Leon deelt zijn techniek met de Volkswagen Golf 8 en komt als vijfdeurs hatchback en als stationwagon op de markt. Hij komt er onder meer met een 1.0 TSI-motor, een 1.5 TSI en een plug-in hybride aandrijflijn. Volledig elektrisch gaat de Leon niet. Daar is de Seat El-Born voor.

Sportieve hatchbacks



In 1999 lanceerde Seat de allereerste Leon. Het model was een aantrekkelijke, Italiaans aandoende hatchback, waar ook een paar dikke Cupra-versies van kwamen. De tweede generatie volgde in 2005 en was al net zo sportief om te zien. Hij was duidelijk verwant aan de Seat Altea.

Derde generatie oogt saai



Met de derde Leon sloeg Seat wat ons betreft de plank mis. De driedeurs SC-versie oogt een beetje uit proportie en de vijfdeurs is ronduit saai. Zelfs de Cupra’s hadden niet de visuele impact van de vorige twee Leons. Laten we hopen dat de nieuwe wat sprankelender wordt.