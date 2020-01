Hyundai en Kia steken 100 miljoen euro in Britse elektrostart-up

Samen met Arrival gaan Hyundai en Kia volledig elektrische taxi- en bestelbusjes ontwikkelen. Daarbij gebruikmakend van het modulaire ev-platform van de Britse firma. Arrival onthulde vorig jaar de Gen 2 (of Generation 2): een compact bestelwagentje met een actieradius van zo’n 480 kilometer en een laadcapaciteit van 4250 kilo. Het is de bedoeling dat de Gen 2 volgend jaar in productie gaat.

Geloven nog steeds in waterstof



In Nederland levert Kia momenteel de Niro Hybrid, Plug-in Hybrid, e-Niro en e-Soul. Hyundai heeft de Kona Hybrid, Kona Electric en de Ioniq Hybrid, Plug-in Hybrid en Electric. De Nexo is eveneens een EV, maar dan met een brandstofcel. Want hoewel batterij-elektrische auto’s vele malen populairder zijn, zeggen Hyundai en Kia nog steeds te geloven in de doorbraak van waterstof.

In de modellentop 10



Beide merken deden het behoorlijk goed vorig jaar. Kia verkocht in Nederland vorig jaar iets minder auto’s dan in 2018 en zakte van plek vijf naar plek acht in de verkoopranglijst. Hyundai zat juist in de plus en bleef op de twaalfde plek. De Kia Niro en Picanto kwamen in de modellentop 10 terecht (op plaats 5 en 10), met net daarbuiten de Hyundai Kona op plek 12.