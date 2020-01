Uitzwaaier: ben jij de Suzuki Celerio al vergeten?

De Suzuki Alto was een legende. Niet vanwege zijn vlammende prestaties en ongeëvenaarde rijeigenschappen, maar omdat hij zo gewoon was gebleven. De Alto kwam in 1979 op de Nederlandse markt en werd een succes. Hij was goedkoop en betrouwbaar en profiteerde van de opkomst van de tweede auto. Daarmee maakten steeds meer mensen in de jaren tachtig de blits: een grote Ford Scorpio of Opel Omega voor vader, en een boodschappenauto voor moeder. Het rollenpatroon moest nog grotendeels doorbroken worden …



Met de Suzuki Alto naar school

Welk schoolgaand kind in de jaren tachtig is níet in een Alto naar school gebracht? In drommen stonden de kleine Suzuki's om 12 uur en half 4 rond de basisscholen van Appingedam tot Terneuzen. Met een beetje passen, meten en proppen kon je vijf kinderen kwijt op de bijrijdersstoel en de achterbank - bij slecht weer was een middagje lief zijn voor de zoon van de Alto-moeder voldoende voor een lift naar huis.



“Celerio had net zo goed een merk cornflakes kunnen zijn.”

De tweede generatie van de Suzuki Alto (met z'n vierkante vormen) was het populairst. Van 1986 tot en met 1988 werden jaarlijks meer dan 10.000 Alto's in Nederland verkocht. Maar ook in de jaren erna verdween hij niet onder de radar. Misschien kwam dat wel door Ron Brandsteder, die hem met zijn diepe basstem aanprees in tv-commercials.

Nooit uit de schaduw

Van de Alto waren vier generaties verschenen, toen het in 2014 tijd was voor een nieuwe. Maar wat deed Suzuki? Het veranderde de naam voor de Europese markt. De goeie ouwe Alto kreeg na 35 jaar en bijna 200.000 verkochte Nederlandse exemplaren een aftocht door de zijdeur en moest plaatsmaken voor de Celerio. Of dat zo slim is, betwijfelen we nog altijd. Celerio had net zo goed een merk cornflakes kunnen zijn.



Zou de nietszeggende naam een voorteken zijn? Feit is dat de Celerio geen opvolger krijgt, en dat hij nooit de populariteit van de Alto wist te evenaren. 12.000 Nederlanders schaften er eentje aan in vijf jaar tijd, de Alto kwam alleen in 1988 al tot 11.173 registraties. Ook als je de Celerio vergelijkt met de bestseller van nu, de Kia Picanto (rijtest), komt hij er niet aan te pas. De eindstand Picanto-Celerio was vorig jaar 11.008-1932. Daarmee is de Picanto ruim vijf keer zo populair als de Celerio.

Suzuki Celerio krijgt geen opvolger

Kopers in het A-segment hebben ondertussen steeds minder keuze. Onlangs zwaaiden we de Opel Karl al uit, en ook de Citroën C1 en Peugeot 108 krijgen geen opvolger. De Suzuki Alto leeft voort bij oudere millennials en hun moeders, zwelgend in nostalgie. De Celerio heeft nooit enige roem weten te vergaren. We zwaaien hem uit en zullen hem snel vergeten.