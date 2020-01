Waarom de Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition een goudkleurig chassis heeft?

De ontwerpers van Morgan zijn helemaal losgegaan. Zo is het stalen chassis van de Plus 4 70th Anniversary Edition goudkleurig gespoten. Dit om het belang van het chassis te benadrukken, aldus Morgan. En aangezien een zeventigjarig jubileum een platina jubileum is, hebben de designmannen en – vrouwen ervoor gekozen om de carrosserie in Platinum Metallic uit te voeren.

Aero Racing

Morgan bouwt niet meer dan twintig exemplaren van de Plus 4 70th Anniversary Edition. Bijzonder is dat alle kopers een fotoboek krijgen, waarin de bouw van hun auto is vastgelegd. Aero Racing – de sportafdeling van Morgan – heeft aan de viercilindermotor van de Plus 4 gesleuteld, waardoor het vermogen van 156 naar 182 pk is gegaan. De sprint naar 100 km/h gaat in minder dan 7 seconden.

Rover- en Ford-motoren

De Morgan Plus 4 is zo’n auto die niet van ophouden weet. Hij was in productie van 1950 tot en met 1969, 1985 tot en met 2000, en van 2005 tot nu. Door de jaren heen heeft de Plus 4 viercilinders van Standard, Triumph, Fiat, Rover en Ford gehad. In 1963 kondigde Morgan de +4+ aan: een coupé met glasvezel carrosserie. Er zijn maar 26 stuks gebouwd.