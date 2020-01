Bentley Mulsanne neemt afscheid met de 6.75 Edition

Die motor viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Hij werd in 1959 geïntroduceerd in de Bentley S2 en is tussentijds natuurlijk meerdere keren gewijzigd. In 1998 moest de 6,75-liter V8 het veld ruimen. De toen nieuwe Arnage maakte gebruik van een veel geavanceerdere achtcilinder van BMW. Al een jaar later kwam de oude Bentley-motor weer terug, in de Arnage Red Label. Niet omdat er vanuit klanten zoveel vraag naar was, zoals de pr-afdeling beweerde, maar omdat Volkswagen – dat Bentley in 1998 kocht – bang was dat BMW de levering van motoren zou stoppen.

Geen opvolger

Nu, tweeëntwintig jaar later, is het dan toch gedaan met de oude 6,75-liter V8. De Mulsanne gaat uit productie als de laatste dertig 6.75 Editions zijn gebouwd en krijgt geen opvolger. De nieuwe Flying Spur wordt daarmee het topmodel van de Bentley-reeks. En zoals dat gaat tegenwoordig, moet ook Bentley aan zijn uitstoot denken. In 2023 komt er een hybrideversie van de Flying Spur. De Bentayga is er al met een stekker. Zijn aandrijflijn combineert 3,0-liter turbo-V6 met een elektromotor voor een systeemvermogen van 449 pk en 700 Nm koppel.

Mulsanne Speed

De Mulsanne 6.75 Edition is gebaseerd op de 530 pk en 1100 Nm leverende Mulsanne Speed. Hij identificeert zichzelf met een aantal badges, technische tekeningen van de 6,75-liter V8 op het dashboard en speciaal stikwerk op de stoelen. De traditionele metalen knoppen waarmee je de ventilatieroosters open zet, hebben de vorm van de oliedop onder de motorkap. Op de krachtbron monteert Bentley normaal gesproken een plaque met daarop de handtekening van de persoon die hem heeft gebouwd. In de 6.75 Edition is het topman Adrian Hallmark die zijn krabbel heeft gezet.