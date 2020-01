Wil je dieselen, dan ben je nog duurder uit. Een Volkswagen Golf 2.0 TDI DSG Style (150 pk) kost 42.030 euro. Volkswagen verzacht het leed door op elke Golf vier jaar garantie en standaard een digitaal instrumentarium te leveren. Verder probeert Volkswagen je te verleiden met LED voor- en achterlichten, een multifunctioneel stuurwiel en klimaatbeheersing. Overigens is de Style-uitvoering wel het topmodel, met 3-zone klimaatbeheersing, een 14-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, 17-inch lichtmetalen wielen en een licht/-regensensor.

Prijs van de concurrenten

We kijken ook even wat de belangrijkste concurrenten kosten. Een Ford Focus met 100 pk is goedkoper, met een vanafprijs van 25.055 euro. Ook de Renault-dealer doet je een betere aanbieding. Een Renault Mégane (100 pk) kost 23.590 euro. Bij de Kia Ceed ben je ook minder kwijt: probeer maar eens weerstand te bieden aan 120 pk en 7 jaar garantie voor een prijs van 23.295 euro. Aan de andere kant: over de restwaarde van een Volkswagen Golf hoef je je geen zorgen te maken.



Andere motoren van de Golf

De Volkswagen Golf is niet alleen met een 90 pk sterke driecilinder of een diesel met 150 pk. De 1,0-liter driecilinder motor is er ook met meer vermogen (110 pk), terwijl de 1.5 TSI viercilinder benzinemotor in twee vermogensvarianten komt (130 en 150 pk). Van de TDI is eveneens een kleinere variant leverbaar, die goed is voor 115 pk. We zouden je graag de prijzen willen geven, maar die geeft Volkswagen pas later af.



Prijs van een Golf in 1974



De Volkswagen Golf staat al 36 jaar in de prijslijst. In 1974 kostte de Volkswagen Golf omgerekend 7300 euro. Toen kreeg je geen digitaal instrumentarium, maar een kleine auto van 3,80 meter die nog geen 750 kilo woog. Over gordels achterin had niemand het nog, áls je al kon zien hoe het met je kinderen ging in de rookwalm van de vers opgestoken sigaret, sigaar of pijp ...