Wil je nog een BMW i8? Dan moet je hem bestellen voor het te laat is

De i8 is redelijk succesvol geweest. In december vierde BMW de productie van het 20.000ste exemplaar. De aanloop naar de i8 was lang. Al in 2009 onthulde BMW de Vision EfficientDynamics, die evolueerde naar de i8 Concept (2011) en de i8 Concept Spyder (2012). Gek genoeg kwam de productieversie van die laatste pas in 2018 (!) op de markt, vier jaar na de coupé.

Plug-in hybride



In tegenstelling tot de volledig elektrische i3 is de i8 een plug-in hybride. Hij combineert een 1,5-liter driecilinder met een elektromotor voor een vermogen van 362 pk en 570 Nm koppel. In 2018, tegelijkertijd met de introductie van de i8 Roadster, werd er een bescheiden update doorgevoerd, waarbij het vermogen naar 374 pk ging.

Voorsprong uit handen gegeven



Het is altijd een beetje onduidelijk gebleven wat BMW nou met zijn i-label wil. Het Beierse merk begon voortvarend, met in 2013 de i3 en een jaar later de i8. Daarna bleef het stil. Het is nu 2020 en afgezien van de i8 Roadster zijn er geen nieuwe modellen bijgekomen. Het is een van de redenen dat BMW-topman Harald Krüger vorig jaar moest vertrekken. BMW heeft zijn voorsprong uit handen gegeven.

BMW iX3, i4 en iNext



Concurrenten Audi en Mercedes-Benz hebben nu bijvoorbeeld al de e-Tron en EQC. BMW komt pas dit jaar met de iX3, een elektrische versie van de X3, en de i4. Die laatste moet een Tesla Model 3-concurrent worden. Een grotere elektrische suv dan de iX3 staat op stapel voor 2021 onder de naam iNext.