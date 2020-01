Bullitt-Mustang verpulvert record

Volgens Amerikaanse experts brengt een gemiddelde Ford Mustang GT Fastback uit 1968 in de VS zo'n 70.000 dollar (63.000 euro) op. Maar de groene Mustang die vorige week onder de hamer ging, was bepaald geen gemiddeld exemplaar. Ondanks het verre van ongeschonden uiterlijk.

Hollywood-ster



Unique selling point van de Mustang die veilinghuis Mecum onlangs aanbood, was natuurlijk dat hij een glansrol vervulde in de Hollywood-klassieker Bullitt. Samen met topacteur Steve McQueen. Een anonieme bieder vond de auto om die reden 3,7 miljoen dollar waard, oftewel zo'n 3,33 miljoen euro. Oftewel anderhalf miljoen dollar meer dan de vorige recordhouder onder de geveilde Fords Mustang opbracht. Dat was een Mustang Shelby GT500 uit 1967. Die ging in 2019 voor 2,2 miljoen dollar (1,98 miljoen euro) naar een nieuwe eigenaar. Ook toen was Mecum het veilinghuis dat de auto onder de hamer bracht.



3,3 miljoen euro winst op Bullitt-Mustang



Dat de vorige eigenaar, Sean Kiernan, wel blij was met het bod, laat zich raden. Maar volgens hem 'had dat niet zoveel met geld te maken': "Het ging ons erom dat we het record zouden verbreken, en dat is gelukt!" Aldus de ex-eigenaar. Maar hoewel het hem dus niet om de centen was te doen, kunnen we ons voorstellen dat de champagne in huize Kiernan rijkelijk heeft gevloeid. Zeker gezien de schamele 3500 dollar (3150 euro) die de inmiddels overleden vader van Sean in 1974 voor de Bullitt-Mustang had betaald ... Dat is toch een winstje van 3.329.850 euro.