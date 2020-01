Hummer komt terug! Als elektromerk van General Motors

Hummer werd in 1992 opgericht, deels op aandringen van acteur Arnold Schwarzenegger, die een civiele versie van de High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV, of Humvee) wilde hebben. De Humvee verving in 1984 de Jeep als werkpaard van het Amerikaanse leger en was veelvuldig op televisie te zien tijdens de Eerste Golfoorlog.

Hummer H1, H2 en H3

In eerste instantie leverde Hummer alleen de H1: een iets ‘comfortabeler’ aangeklede versie van de militaire Humvee. Pas nadat truck- en busfabrikant AM General het merk verkocht aan General Motors kwamen er andere varianten bij. De H2 (2002) was gebaseerd op de Chevrolet 2500 HD-truck. De latere H3 was onderhuids een Chevrolet Colorado-pick-up truck.

Verbruik van 1 op 5

Na 2006 was het gedaan met het succes van Hummer. De verkopen kelderden enorm als gevolg van de stijgende benzineprijzen in de Verenigde Staten. Hummer stond symbool voor alles wat er mis was met de Amerikaanse auto-industrie. Omdat de H2 officieel een truck was, hoefde Hummer geen verbruikscijfers op te geven. Diverse autotijdschriften deden praktijktests. De H2 liep 1 op 5.

General Motors failliet

In 2009 ging General Motors failliet. Een poging om Hummer te verkopen aan een Chinese fabrikant van machines werd door de Chinese overheid geblokkeerd. Bij de doorstart van General Motors in 2010 werden diverse merken geschrapt: Pontiac, Saturn, Saab en ook Hummer. Dat de merknaam nu terugkomt als elektrisch sublabel is natuurlijk ironie ten top.

Elektrische pick-ups

Naar alle waarschijnlijk komt de eerste elektro-Hummer – een pick-up truck – in 2021 op de markt. In de afgelopen jaren hebben meerdere merken al elektrische pick-up trucks aan het publiek getoond. Ford komt met een batterijvariant van de immens populaire F-150 en uit de startuphoek komen de Rivian R1T, Bollinger B2 en Lordstown Endurance. En dan is er ook nog de Tesla Cybertruck natuurlijk.