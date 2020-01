Oude Toyota Supra-onderdelen nodig? Ze worden weer gemaakt

Er zijn diverse Europese merken die een klassiekerafdeling hebben: Jaguar, Porsche, Mercedes-Benz, et cetera. Onder Japanse fabrikanten is het echter nog geen gemeengoed. Nissan kondigde vorig jaar aan dat de aloude Skyline GT-R-motor – de legendarische RB26 – weer in productie gaat en Mazda is begonnen met het restaureren van oude MX-5’jes. Dat is het wel zo’n beetje.

Aandrijfassen en koplampunits

Toyota is nu het GR Heritage Parts Project gestart. Voor de A70 zijn onder meer deurgrepen, badges, aandrijfassen, rubberen afdichtingen en brandstofmeters beschikbaar. A80-eigenaren kunnen kiezen uit koplampunits, deurgrepen en onderdelen van de rembekrachtiging. Waarschijnlijk gaat Toyota ook onderdelen maken voor de AE86 Corolla, Celica en MR2.

Derde generatie Supra

De A70 was de derde generatie Supra en de eerste die niet meer op de Celica was gebaseerd. Hij was er met een 2,0-liter viercilinder of een 3,0-liter zes-in-lijn. Het topmodel van de A70-reeks had een 2,5-liter zescilinder met twee turbo’s. Op papier leverde het blok 280 pk, maar in het echt vast meer (Japanse fabrikanten spraken in 1989 af om hun voertuigen te begrenzen op 280 pk).

Fast and the Furious

Toyota hield zich met de A80 niet meer aan het herenakkoord. De vierde (en jarenlang laatste) Supra was alleen met een zescilinder lijnmotor te krijgen. In Europa kregen we de sterkste variant van de gevleugelde sportwagen, die met twee turbo’s 330 pk uit zijn krachtbron pompte. Filmliefhebbers kunnen de Supra A80 kennen uit The Fast and the Furious (2001) en latere films in de straatraceserie.

Toyota Supra A70



Toyota Supra A80