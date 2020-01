De elektrische Aston Martin Rapide E is afgeblazen! Maar waarom?

De Rapide E werd vijf jaar geleden als studiemodel onthuld. In 2019 stond de productieversie op de autoshow van Shanghai, maar nu is dus de stekker uit het project getrokken. Een bron binnen Aston Martin vertelde aan Autocar dat de Rapide E niet meer op de markt komt en in plaats daarvan zal worden gebruikt voor onderzoek naar elektrische aandrijflijnen.

Elektrisch vermogen van 610 pk

Het oorspronkelijke plan was om niet meer 155 exemplaren van de Rapide E te bouwen. De grote vierdeurs coupé werd aangedreven door twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 610 pk, goed voor een sprint naar 100 km/h in 4,0 seconden. Met zijn 65-kWh batterij zou de Rapide E een WLTP-bereik van maximaal 320 kilometer halen.

Aston Martin richt zich op DBX

Het is niet bekend hoeveel orders Aston Martin al voor de elektrische sportwagen had. De firma heeft de Rapide E geannuleerd om de focus te kunnen leggen op de DBX, waarvan de levering in het tweede kwartaal van dit jaar start. Aston Martin hoopt dat het model zorgt voor een flinke verbetering van de financiële positie van het merk, aangezien de vraag naar luxe-suv’s hoog is.

Valkyrie met meer dan 1100 pk

Aston Martin heeft sowieso een drukke tijd voor zich. In het Engelse Gaydon wordt gewerkt aan de meer dan 1100 pk leverende Valkyrie, de nauwelijks minder krachtige Valhalla (1000 pk) en de opvolger (in naam) van de aloude Vanquish, die een Ferrari F8 Tributo- en McLaren 720S-concurrent met middenmotor wordt. Daarbij komt nog de recent aangekondigde V12 Speedster.

Tweede winstwaarschuwing

Begin dit jaar gaf Aston Martin zijn tweede winstwaarschuwing. De Europese verkopen vielen tegen en de vraag naar de nieuwe Vantage is niet zo groot als verwacht. In 2018 maakte Aston Martin nog 247 miljoen pond winst. Over het vorige jaar verwacht topman Andy Palmer geen verlies, maar wel een winst die naar schatting 45 procent lager uitvalt.