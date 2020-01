Hoera! De monsterlijke Toyota GR Yaris is een echte homologatiespecial

Kennen jullie de Yaris GRMN nog? Dat was ook zo’n bijzondere machine. Het gepeperde hatchbackje had een 1,8-liter viercilinder motor met een Eaton-compressor en produceerde 212 pk en 249 Nm. Die indrukwekkende cijfers werden echter duur betaald, want Toyota vroeg in Nederland niet minder dan 46.490 euro voor de Yaris GRMN.

Weinig te maken met de Yaris

En we gokken dat de nieuwe GR Yaris ook geen goedkope jongen wordt. Onderhuids is het namelijk een behoorlijk exotisch apparaat. Zo staat het model op een nieuw platform, dat het mogelijk maakt om achter een onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen te monteren (de standaard-Yaris heeft een torsieas). Sowieso heeft de GR Yaris weinig te maken met de Yaris. Hij heeft een driedeurscarrosserie (de Yaris is er alleen als vijfdeurs), een 9,1 centimeter lagere daklijn en een veel grotere spoorbreedte.

Driecilinder met 261 pk en 360 Nm

En daarbij houdt het niet op. Voorin de GR Yaris ligt een verrassend groot driecilinderblok, dat ver naar achteren is geplaats voor een zo goed mogelijke gewichtsverdeling (de accu is verhuisd naar de kofferbak). De 1,6-liter turbomotor is compleet nieuw en levert 261 pk en 360 Nm. Wie snel genoeg door de handgeschakelde zesbak roert, zit in 5,5 seconden op 100 km/h. De topsnelheid van de GR Yaris is 230 km/h.

Aluminium en koolstofvezel

Toyota heeft het gewicht zo laag mogelijk proberen te houden door de carrosserie uit aluminium en koolstofvezel op te trekken. Het resultaat is dat de GR Yaris 1280 kilo weegt. Niet licht, maar wel als je bedenkt dat er permanente vierwielaandrijving is gemonteerd. Het GR-FOUR-systeem stuurt normaal gesproken 60 procent van de aandrijfkrachten naar voren en 40 procent naar achteren. In de Sport-stand verandert dat naar 30/70 en in Track naar 50/50.

Homologatiemodel voor WRC 2020

De GR Yaris is dus verbazingwekkend anders dan de Yaris. Waarom heeft Toyota al die moeite gedaan? Het antwoord zit in het woordje ‘homologatie’, dat Toyota een paar keer in zijn persbericht gebruikt. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe Yaris WRC – die in het Wereldkampioenschap Rally 2020 ingezet gaat worden – zo erg verschilt van de Yaris, dat er een model als de GR Yaris nodig is om de veranderingen te homologeren.

Ford Fiesta ST

Laten we tot slot nog even naar de concurrentie kijken. De Ford Fiesta ST maakt kans op de titel van best sturende compacte hot hatchback. Hij redt het qua vermogen niet tegenover de GR Yaris (zijn driepitter komt tot 200 pk), maar waarschijnlijk wel wat prijs betreft. Wij gaan er vanuit dat de GR Yaris flink boven de 32.770 euro van de Fiesta ST uitkomt. De Volkswagen Polo GTI (eveneens met 200 pk) is zelfs nog een tandje betaalbaarder, met een vanafprijs van 30.800 euro.