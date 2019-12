Deze auto's koopt Bart als hij de Staatsloterij wint

5. Hyundai Nexo

Nu moet je niet meteen wegklikken. Ik hou van nieuwe techniek en de Hyundai Nexo rijdt op waterstof. Dat doet hij heerlijk comfortabel. Het lijkt me plezant om elke maand een rondje door Nederland te rijden om te kijken of er al tankstations voor waterstofauto’s zijn bijgebouwd. Waarom? Uit naam van de wetenschap, voor de lol, whatever. Het klinkt misschien raar om daarvoor 74.995 euro af te tikken, maar met een budget van 30 miljoen is dat wisselgeld. Sterker nog, voor dat geld ik kan mijn eigen waterstoftankstation laten bouwen ...

4. Audi quattro

Toen ik begon als autojournalist, organiseerde Audi een Alpenrit met quattro-modellen. De destijds nieuwe Audi Q3 quattro stond eigenlijk centraal, maar ik was niet uit de aanwezige oer-quattro te slaan. Alles aan die auto is goed: de hoekige buitenkant, de hoekige binnenkant en de hoekige motorkap met daaronder een puike vijfcilindermotor. Mijn enthousiasme wordt versterkt door de vele rallyzeges die de auto behaalde.

3. Honda e

Eigenlijk moet je eerst mijn nummer twee lezen: de Porsche Taycan. Dat wordt mijn daily driver. De Honda e is voor erbij, voor ritjes door de stad. Hij is eigenlijk te duur, voor het accupakket dat je krijgt, maar wie kan dat wat schelen met 30 miljoen op de bank? De Honda e heeft een gaaf dashboard met bréééééde displays en camera’s als spiegels. Die camera’s komen van pas, want ik zou thuis in de garage toch maar een rondslingerende geldzak of een goudstaaf over het hoofd zien.

2. Porsche Taycan

Zodra ik ben bijgekomen van de schrik, wandel ik met mijn enorme cheque naar de Porsche-dealer. Eén Porsche Taycan alstublieft. De grootste accu die u heeft. Dit wordt mijn daily driver. Ik wordt blij van elektrisch rijden en de Taycan is op dit moment het meest begeerlijke model – in mijn ogen dan. Hij is zowel snel als comfortabel en luidt een nieuw hoofdstuk in: de eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche. En dankzij de Staatsloterij ben ik erbij. Als ik win. Als.

1. Ford Mustang Shelby GT500 ‘Eleanor’

Als je 15 jaar oud bent, is Gone in 60 Seconds uit 2000 de beste film ooit gemaakt. In de hoofdrol schitteren Nicolas Cage, Angelina Jolie en Eleanor – een zilvergrijze Ford Mustang Shelby GT500. Die auto is mijn jongensdroom. En ik wil een échte. Dus één van de drie nog bestaande Fords Mustang Shelby GT500 met bewijs dat hij in de film gebruikt is. Voor wie mijn keuze niet snapt: hier is een montage van de actiescènes uit Gone in 60 Seconds met Eleanor: