Bijtelling 2020: dit verandert er

Dikke kans dat je een Tesla Model 3 ziet rijden als je nu uit het raam kijkt. Tot 1 december werden in Nederland 17.871 exemplaren van de Model 3 op kenteken gezet, in december volgden tot nu toe nog eens 6000. De Tesla Model 3 is daarmee de best verkochte auto van 2019. Zakelijke rijders profiteerden van 4 procent bijtelling en reden Tesla voor een prikkie. Bijtelling houdt in dat een percentage van de cataloguswaarde van je auto bij je inkomen wordt opgeteld. En daar moet je belasting over betalen.



Bijtelling elektrische auto's 2020



Volgend jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto's van 4 procent naar 8 procent. Dit geldt tot een aanschafwaarde van 45.000 euro, boven dat bedrag is het bijtellingspercentage 22 procent. In 2019 lag de grens nog op 50.000 euro. Koop je als particulier een elektrische auto, dan betaal je weliswaar een krankzinnig aankoopbedrag, maar daar staat tegenover dat je in 2020 geen wegenbelasting hoeft te betalen.



Bijtelling plug-in hybride 2020



Voor alle auto's op benzine en diesel geldt in 2020 een bijtellingspercentage van 22 procent. Ook voor plug-in hybrides geldt 22 procent bijtelling. Particulieren hebben iets meer geluk: in 2020 krijgen ze (net als in 2019) 50 procent korting op de motorrijtuigenbelasting als ze een plug-in hybride aanschaffen.



Bijtelling youngtimer 2020



Wil je geen Tesla, maar ook niet te veel bijtellen? Een youngtimer (een auto van 15 en ouder) zakelijk rijden kan ook interessant zijn. Dankzij de youngtimerregeling kun je veel leuke auto's voor weinig geld rijden. Onder meer de Alfa Romeo 159, de BMW 3-serie (E90), de Range Rover Sport en de Mercedes S-klasse (W221) worden in 2020 15 jaar oud.